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  3. 22 Ağustos 2019 19:44

İnanılır gibi değil! Bu da ''kayyum'' vurgunu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kendisini kayyum olarak tanıtıp oto galericiyi dolandırmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İnanılır gibi değil! Bu da ''kayyum'' vurgunu
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Edinilen bilgilere göre, M.S. isimli şahıs Çerkezköy Belediyesi’ne kayyum olarak atandığını belirterek, bir oto galeriden lüks marka bir otomobil almaya çalıştı. 

Oto galeri şirket yetkililerinin durumdan şüphelenmesi sebebiyle durum polis ekiplerine ihbar edildi. Polis ekipleri yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından şahsın daha önceden dolandırıcılık suçundan araması olduğunu belirledi.

Kendine özel kart çıkartan ve kendisini ilçede Maliye Bakanlığına bağlı Mali Denetmen olarak göreve başlayacağını ifade eden şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 
 
 
 

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