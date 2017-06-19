İncirlik'te uçak hareketliliği !

ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan Adana'daki İncirlik Üssü'nde, ABD Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'a karşı kullandığı zırhlı araçların imhasında kullanılan A10 tipi savaş uçaklarının hava trafiği dikkat çekti.



Üste farklı ülkelere ait savaş uçakları peş peşe kalkış yaparken, bu uçaklara havada yakıt ikmali yapan tanker uçakları da ardından havalandı. Bu arada düşük irtifada uçabilen ABD'nin A10 tipi savaş uçakları da sabah saatlerinde kalktıkları üsse geri döndü. A10'lar tankların imhasında kullanılıyor.







ALMAN UÇAKLARI UÇUŞA DEVAM EDİYOR

Almanya'nın İncirlik Üssü'ndeki 250 kadar askeri, 6 Tornado tipi keşif uçağı, 1 yakıt ikmal uçağı ve yüksek teknolojiden oluşan komuta merkezi konteynerlerini taşıma hazırlığı ise devam ediyor. Almanların İncirlik'ten, Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne taşınma takvimi netleşti. Uçakların haziran ayı sonuna kadar DEAŞ'la mücadelede aktif olarak İncirlik'te kullanılacağı, daha sonra Ürdün'deki üsse taşınmalarının ardından burada da ekim ayında uçuşlara başlanacağı açıklandı.















