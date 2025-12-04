İnfaz düzenlemelerini içeren 11. Yargı Paketi'nin 15 maddesi kabul edildi

55 bin mahkuma tahliye yolu açacak 11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Komisyonda infaz düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin ilk 15 maddesi kabul edildi.

55 bin mahkuma tahliye yolu

Düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin 3 yıl daha erken açık cezaevine ayrılabilmesi imkanı getirilecek. Aynı kapsamda, hükümlüler 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanabilecek. Söz konusu düzenlemeden 55 bin mahkumun yararlanması bekleniyor.