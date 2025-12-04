  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İnfaz düzenlemelerini içeren 11. Yargı Paketi'nin 15 maddesi kabul edildi

İnfaz düzenlemelerini içeren 11. Yargı Paketi'nin 15 maddesi kabul edildi

İnfaz düzenlemelerini içeren 11. Yargı Paketi'nin 15 maddesi kabul edildi
Güncelleme:

55 bin mahkuma tahliye yolu açacak 11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. 

Komisyonda infaz düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin ilk 15 maddesi kabul edildi. 

55 bin mahkuma tahliye yolu

Düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin 3 yıl daha erken açık cezaevine ayrılabilmesi imkanı getirilecek. Aynı kapsamda, hükümlüler 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanabilecek. Söz konusu düzenlemeden 55 bin mahkumun yararlanması bekleniyor. 

text-ad
Etiketler 11. yargı paketi infaz düzenlemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinde işler değişti! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun anketinde işler değişti! Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü! Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü! Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!'' Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!'' AK Partili Belediye Başkanı Bolu Dağı'nı istedi, Tanju Özcan'dan ''ben çift kaşarım'' yanıtı geldi AK Partili Belediye Başkanı Bolu Dağı'nı istedi, Tanju Özcan'dan ''ben çift kaşarım'' yanıtı geldi Uğur Dündar Sözcü'ye veda etti, yeni adresi büyük bir sürprizle ortaya çıktı Uğur Dündar Sözcü'ye veda etti, yeni adresi büyük bir sürprizle ortaya çıktı Altın fiyatları frene bastı; İslam Memiş'ten ''son çıkış'' uyarısı geldi! Altın fiyatları frene bastı; İslam Memiş'ten ''son çıkış'' uyarısı geldi! Barzani skandalı için AK Parti'den ''görmezden gelinmeli' açıklaması geldi! Barzani skandalı için AK Parti'den ''görmezden gelinmeli' açıklaması geldi! Bahçeli ile görüşüp fotoğraf çektiren ünlü şarkıcıdan eleştirilere dikkat çeken yanıt Bahçeli ile görüşüp fotoğraf çektiren ünlü şarkıcıdan eleştirilere dikkat çeken yanıt Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması
Yeni gün yeni bir faciayla başladı: Anne öldü, kızı yaralandı! Yeni gün yeni bir faciayla başladı: Anne öldü, kızı yaralandı! Vahşi yaşam ile insanoğlu arasındaki iletişimi anlatan film Türkiye'de gerçek oldu! Vahşi yaşam ile insanoğlu arasındaki iletişimi anlatan film Türkiye'de gerçek oldu! Papa geldi gitti, tarihi noktadaki arsanın sahibi arsasını ilana koydu! Papa geldi gitti, tarihi noktadaki arsanın sahibi arsasını ilana koydu! Milyarder Epstein'in ''sapkınlık'' adasından yeni görüntüler yayınlandı Milyarder Epstein'in ''sapkınlık'' adasından yeni görüntüler yayınlandı Devlet hastanesinde yanlış kan grubu skandalı: Bir hasta hayatını kaybetti! Devlet hastanesinde yanlış kan grubu skandalı: Bir hasta hayatını kaybetti! Anadolu'nun göbeğinde bulunan 170 milyar TL'lik altın rezervinin çıkarılacağı tarih belli oldu! Anadolu'nun göbeğinde bulunan 170 milyar TL'lik altın rezervinin çıkarılacağı tarih belli oldu! Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim hakkında suç duyurusu İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı! İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı!