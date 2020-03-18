İngiltere'de vaka sayısında büyük sıçrama

Dün itibarıyla yaklaşık bin 950 kişide görülen koronavirüs bugün açıklanan test sonuçlarına göre 676 kişide daha görüldü.

Birleşik Krallık’ta ilk olarak 31 Ocak Cuma günü 2 kişide görülen salgın hastalık sebebiyle şu ana kadar 56 bin 221 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Dünkü açıklamada ise yapılan testler sonucunda 53 bin 595 kişide virüse rastlanmazken, toplam 2 bin 626 kişide virüs görüldüğü ve şuana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İNGİLTERE HARİÇ BRİTANYA’DA OKULLAR TATİL

Geçen hafta yapılan bir açıklamaya göre Kuzey İrlanda’nın tamamında ilkokullar ve kolejlerin kapatıldığı duyurulmuştu, dün gelen son açıklamada ise İskoçya ve Galler’de de yarından itibaren okulların kapatılacağı açıklandı.

İngiltere’de ise henüz derslere ara verildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Ülkede eğitime ara verilmemesi başta öğrenci velileri olmak üzere toplumun pek çok kesimi tarafından eleştiriliyor.