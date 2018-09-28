İnterpol'ün aradığı ''fuhuş baroniçesi'' İstanbul'da baskın !

İstanbul’da İnterpol tarafından aranan ve “fuhuş baroniçesi” olarak tanınan Özbekistan uyruklu Shoira K. ile çetesine operasyon düzenlendi. Şebekenin iş vaadiyle yurtdışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edildi. Bazı kadınlara ise tehditle uyuşturucu kullandırıldığı öne sürüldü.



Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri yurtdışıdan gelen yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran bir şebekeyi belirleyince harekete geçti. Yaklaşık 4 ay önce başlatılan çalışmada şebeke teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Araştırmalarda bazı mağdurlarda görüşen ekipler şebekenin yöntemini de belirlendi.

ŞEBEKENİN İĞRENÇ OYUNU

İddiaya göre Özbekistan uyruklu Shoira K.'nın elebaşılığını yaptığı uluslarası fuhuş şebekesi sosyal medya üzerinden yazışma yaparak bazı kadınları iş vaadiyle Türkiye'ye davet etti. Özellikle Türki cumhuriyetlerden İstanbul'a gelen kadınlar şebekeye ait evlerde misafir edildi. Kadınlar şebeke elemanları tarafından önce borçlandırıldı. Daha sonra ise şebeke üyeleri kadınlardan zorla paralarını istemeye başladı. Ödeme gücü olmayan kadınların pasaportlarına el koyan şebeke üyeleri, bu aşamada tehdit ve şiddete başladı. Parası olmayan kadınlara “Paranız yoksa fuhuş yaparak ödeyeceksiniz” denildiği iddia edildi. Bunu kabul etmeyen kadınlar ise tehditle fuhuşa zorlandı.

UYUŞTURUCU İLE FUHUŞ

İddiaya göre bazı fuhuştan kaçmaya çalışan bazı kadınlar zorla uyuşturucu bağımlısı yapıldı. Pasaportları ve paraları olmayan kadınlar korkutuldukları için polise gidemedikleri gibi ülkelerine de dönemediler.

PASAPORTLAR KÜVETTEN ÇIKTI

Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı. Polis ekipleri fuhuş yaptırılan 7 evinde aralarında bulunduğu adreslere Özel Harekat ekipler eşliğinde operasyon düzenledi. Baskında şebeke elebaşı ve 7 adamı gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılmak için zorla tutulan 16 kadın ise kurtarıldı. Aramalarda mağdur kadınların 8'inin pasaportu banyo küvetinin altında bulundu.

YEDİSİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Baroniçe S., Ali Osman G., Derya T., Ömer Ç., Mashar S., Taner T. ve Hamit T. tutuklandı. Bir kişi hakkında ise adli kontrol uygulandı.