Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 hain daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 28 Nisan 2019 gecesi, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı bölücü teröristin bölgeye düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatlarının Irak’ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlendiği kaydedilen açıklamada, “Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.” ifadesi kullanıldı.