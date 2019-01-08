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  3. 08 Ocak 2019 22:15

İran dolar ticaretinde Asya'ya yöneldi

İran Dışişleri Bakanı Mohammed Cevad Zarif, ticaret konusunda açıklamalarda bulundu.

İran dolar ticaretinde Asya'ya yöneldi
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İran Dışişleri Bakanı Mohammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği'nin ABD yaptırımlarını etkisiz bırakmak için İran ile Dolar dışı ticaret yapma konusunda yavaş yol aldığını, halkın menfaati için "Hindistan, Çin ve Rusya gibi geleneksel ortaklarla" görüşüldüğünü belirtti. İran, geçen günlerde Riyal'den dört sıfır atılmasını kararlaştırmış; ülkede üretimi yapılan ürünlere benzer yabancı ürünlerin; televizyon, radyo, gazete ve bilboard gibi her türlü yazılı, görsel ve basılı alanda reklamını yasaklamıştı

İran Dışişleri Bakanı Mohammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği'nin ABD yaptırımlarını etkisiz bırakmak için İran ile dolar dışı ticaret yapma konusunda yavaş yol aldığını, aynı konuyu başka ülkelerle görüşmekte olduklarını söyledi.

Zarif dün Yeni Delhi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupalılarla bir özel amaç mekanizması konusunda çalışmaya devam ediyoruz ama onları beklemek zorunda kalıyoruz. Halkımızın yararı için Hindistan, Çin ve Rusya gibi geleneksel ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Zarif, İran'ın ticaret ortaklarıyla doğrudan ödeme ve takas mekanizmaları oluşturmakta olduğunu söyledi. AB, İran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmayla sağladığı ekonomik yararları kaybetmemesi için bir özel amaç vasıtası (SPV) kurmak istiyor. İran'ın büyük devletlerle imzaladığı ve nükleer programını daraltmayı vaat ettiği anlaşmadan, ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl Mayıs ayında çıkmıştı.

AB diplomatları SPV'nin geçen yıla yetişeceğini umuyorlardı ancak üye ülkeler ABD'nin İran'a karşı yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımlara hedef olmaktan çekindikleri için çalışmalar ilerleyemiyor.

ticaret , dolar , asya , iran
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