İran ile sınır kapıları kapatıldı, uçuşlar durduruldu !

Türkiye, İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeni ile sınır kapılarını kapattı, İran'dan Türkiye'ye olan tüm uçuşları durdurdu.

Aralık ilçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş’ün olay yerinde inceleme yaptığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İran’da görülen Koronavirüsü vakalarına karşı ilimiz sınır ili olması sebebiyle her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri ilk andan itibaren alınmıştır.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz" denildi.

BAKAN KOCA: İRAN'A UÇUŞLAR TEK TARAFLI DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'daki ölümlerin artışı bizim için alarm anlamında. Nahcivan dahil olmak üzere 4 tane sınır kapısı Koronavirüs nedeniyle kapatıldı. Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Dün ve önceki gün, 8 İran vatandaşı hastalık bulgularının olması nedeniyle ülkemize girişleri verilmedi. Van'da soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi gözlem altındaydı. Onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı" dedi.