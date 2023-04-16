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İran sınırında 5 metrelik karla mücadele!

İran sınırında 5 metrelik karla mücadele!
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Türkiye’nin en yüksek ilçesi olan Van’ın Başkale ilçesi Nisan ayında kara teslim oldu. Başkale ilçesinin İran sınırının sıfır noktasında yayla, mezra ve karakol yollarının açılması için yer yer 5 metreyi bulan karda mücadele sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki 135 yerleşim yerinde kış ayları boyunca 7/24 esasına göre mesai harcayarak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geceli gündüzlü çalıştı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 3 binin üzerindeki rakımıyla sınırın sıfır noktasında bulunan mezra, yayla ve sınır karakol yollarını ulaşıma açıyor.

İlçe merkezinden 60 kilometre uzaklıkta yer yer 3 bin rakımda fırtına ve çığ tehlikesine rağmen yayla, mezra ve karakol yollarında ekipler yer yer 5 metreyi bulan karda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Etiketler kar 5 metre iran sınırı
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