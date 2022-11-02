İş bırakan öğretmenlere polis müdahalesi

Öğretmenler, eğitim sendikalarında yapılan görüşmelerin ardından ‘Öğretmenlik Meslek Yasası’ ve kariyer sınavlarının iptal edilmesi amacıyla bir araya geldi.

Öğretmenler, eğitim sendikalarında yapılan görüşmelerin ardından ‘Öğretmenlik Meslek Yasası’ ve kariyer sınavlarının iptal edilmesi amacıyla bir araya geldi. Polisin müdahale ettiği eylemde öğretmenler darbedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) geçtiğimiz şubat ayında kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) karşı öğretmenler aylardır okullarda ve alanlarda kanunun iptal edilerek yeniden düzenlenmesine dönük talepte bulunuyor. Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası ortak karar alarak kariyer basamak sınavlarının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi için bugün Türkiye genelinde iş bıraktı.

SERT POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul Bakırköy’de düzenlenen eyleme polis müdahale etti.