İş üstündeki iki adamı kocasının mezarı üzerinde bastı

İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki Sue Stott birkaç ay önce yaşamını yitiren eşi David Holmes'un mezarlığına bıraktığı anı eşyalarının çalındığını görünce alana gizli kamera yerleştirdi. Kameranın çektiği görüntüyü daha sonra inceleyen acılı kadın iki adamı mezarlığın üzerinde görünce hayatının şokunu yaşadı.



İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan bir olay yerel basında gündem oldu… Her şey motor nöron hastalığıyla mücadelesini Mayıs ayında kaybeden eski asker David Holmes’un eşinin, mezarlıkta bir tuhaflık hissetmesiyle başladı.

50 yaşındaki Sue Stott, Londra’nın doğusundaki bir mezarlıkta yatan eşinin mezar alanının üzerine bıraktığı anı eşyalarını ve alkol şişelerinin ortadan kaybolduğunu fark etti. Durumu yetkililere bildiren fakat istediği yanıtı alamayan Stott, daha sonra internet üzerinden ufak bir kamera aldı.

Videoyu izleyince şoka uğradığını dile getiren kadın polise şikayette bulunduğunu ama polisten geri dönüş alamadığını söyledi.



Asker olarak görev yapan Holmes’un mezar taşının üzerine postal ve seramik asker koyduğunu dile getiren Stott, “Onun evinde hissetmesi için eskiden topladığı içki şişelerini de mezarlığın yanına bırakmıştım. Viski ve cin de vardı. Geçen yılın Haziran ayından beri yaklaşık 50 şişe çalındı” dedi.

“ALENEN VE SAYGISIZCA”

Stott, kamerayı eşinin mezarlığını gören bir yere koyduktan kısa bir süre sonra kayıtları izledi. Dagenham’da yaşayan Stott, “Videoyu izlediğim zaman beynimden vurulmuşa döndüm. İki adam doğrudan onun mezarlığına giderek şişeleri çaldı. Bu çok alenen yapılmış bir şeydi ve saygısızcaydı” dedi. Görüntülerle birlikte Newham’daki mezarlık işletmesine giden Stott yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Asker olarak görev yapan David Holmes, ALS rahatsızlığıyla mücadelesini Mayıs ayında kaybetmişti.

Dignity Crematorium isimli şirketin sözcüsü Steve Gant videodaki görüntüler üzerine, “Yaşanan bu korkunç olaydan dolayı çok üzgünüz. Görüntülerdeki şahıslarla yollarımızı ayırdık ve artık onlarla bir daha çalışmayacağız” dedi.