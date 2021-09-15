IŞİD'in suikast planları iddialarına Sedat Peker'den yanıt

Halk TV'de Özlem Gürses'in moderatörlüğünde ekrana gelen Kayda Geçsin programında IŞİD'in Sedat Peker'e yönelik bir suikast hazırlığı içerisinde olduğu iddialarına avukatlarından yanıt geldi.

Halk TV'de Özlem Gürses'in moderatörlüğünde ekrana gelen Kayda Geçsin programında IŞİD'in organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik bir suikast planı var mı iddiaları üzerine Peker, avukatları aracılığıyla Halk TV'ye konuştu.

Peker IŞİD'e karşı savaşan Türkmenlere ve Şii bölgesine yardım edilmesine yönelik beyanlarının ve faaliyetlerinin olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"IŞİD'e karşı o dönem savaşan Türkmenlere, özellikle Şii bölgesine yardımların çoğalması için beyanlarım var, faaliyetlerim de var. Bunları ifade ettiğimde IŞİD'in bana yönelik tehditleri vardı. Fakat ben tüm terör örgütlerinin ölüm listelerinde olduğum için böyle şeyleri çok önemsemiyorum ve doğrusu araştırmadım. Ancak istihbarattaki arkadaşlarım bu konularda beni düzenli olarak bilgilendiriyorlardı. IŞİD hücrelerinin böyle bir suikast hazırlığı içerisinde olduğunu da bana söylemişlerdi. Ancak dediğim gibi önemsemedim. Şii Türkmenlerini Suriye konusunda yalnız bıraktığımızı düşünüyorum, bu büyük bir hataydı. O zaman da bunu söylüyordum bugün de aynı düşünüyorum."