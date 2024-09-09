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İŞKUR verileri açıkladı: En çok işçi aranan sektörler belli oldu

İŞKUR verileri açıkladı: En çok işçi aranan sektörler belli oldu
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İŞKUR'un verilerine göre, Ağustos ayında iş ilanlarının sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla %5,85 azalarak 221 bin 874 seviyesine düştü. Yine aynı verilere göre en çok işçi ihttiyacı duyulan sektörler belli oldu.

İŞKUR, "Ağustos ayı Açık İş İstatistikleri Araştırması" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İŞKUR'un açıkladığı verilere göre açık iş sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %5,85 düşüş kaydederek 221 bin 874 oldu.

İŞKUR’un aylık raporuna göre ocak-ağustos döneminde ise açık iş sayısı %0,1 artışla 1 milyon 793 bin 632 oldu.

En fazla açık sanayide

İlk 8 ayda açık işlerin yüzde 99’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (708.551 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş ise “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde kaydedildi.

İŞKUR verileri açıkladı: En çok işçi aranan sektörler belli oldu - Resim : 1Kaynak: İŞKUR

Kayıtlı işsiz sayısı düştü

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %14,68 düşüşle 2 milyon 371 bin 977 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 779 bin 984 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin %47,4’ü erkek, %52,6’sı kadın, %21,1’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe yerleştirilen erkek sayısı yine kadın sayısını geçti

İŞKUR aracılığıyla ağustos ayında yıllık %19,71 artışla 73 bin 131’i (%61,3) erkek, 46 bin 205’i (%38,7) kadın olmak üzere 119 bin 336 işe yerleşme gerçekleşti.

İŞKUR verileri açıkladı: En çok işçi aranan sektörler belli oldu - Resim : 2Kaynak: İŞKUR

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 947 bin 388 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Ağustos 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

Döviz.com

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