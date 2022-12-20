İslam Memiş'ten altın yatırımcısını heyecanlandıran tahmin

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gözünü çevirdiği altın fiyatları için beklentilerini açıklayarak, gram altın için 1.450 TL hedefinin olduğunu söyledi.

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, gram altının 1450 lirayı göreceği tarihi açıkladı.

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından bir süredir devam eden yatay hareketlilik sakinliğini koruyor. Dünya genelinde yaşanan enflasyon, sıkı para politikaları ve resesyonun kaçınılmaz olarak altını besleyeceğini söyleyen Memiş, gram altının 1400-1450 liraları bulacağı tarihi de takipçileriyle paylaştı.

2022 yılında Altında yaşanan artışın suni olduğunu belirten Memiş, “Aslında bu artış gerçek bir artış değil. Yalnızca dolar kurundaki değişim altını buralara getirdi çünkü dünya genelinde ons altını baskılamayı başardılar.” dedi.

Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son birkaç ayda 1800 seviyelerini test etse de normal şartlarda altının buralara çok daha erken gelmesi gerekiyordu. Ancak şu an yapılan faiz artırımları ve sıkı para politikaları kaçınılmaz olarak 2023’te altını yukarı çıkaracak. 2023’ün ilk 5 ayında gram altını 1450 lira seviyelerinde görmek mümkün.”

Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti

Türk Lirası'nın son iki yılda yaşadığı ciddi değer kaybı ve ekonomi yönetiminin, döviz kurunun fahiş yükselişine karşı henüz bir önlem geliştirememesi sebebiyle piyasalardaki dalgalı seyir sürüyor.

İşte saat 14:20 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,64 TL'den başlayan Dolar 18,66 TL'den,

19,74 TL'den başlayan Euro 19,85 TL'den,

22,55 TL'den başlayan Sterlin 22,69 TL'den,

13,99 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,09 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,65 lira, euronun satış fiyatı ise 19,78 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.788 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.807 Dolar'dan,

1.072 TL'den başlayan Gram altın 1.084 TL'den,

1.723 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.743 TL'den,

7.092 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.172 TL'den,

13,76 TL'den başlayan 14,26 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise



Güne 16.766 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.792 Dolar'dan,

1.205 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.208 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,77 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,50 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol ABD'nin petrol rezervlerini artırma hamlesiyle yükselmeye çalışırken, Çin'deki Covid vakalarında yaşanan artış brent petrol fiyatlarının yeniden 80 doların altına inmesine sebep oldu.

Zayıflayan dolar endeksi de diğer para birimlerine sahip alıcılar için petrolü daha ucuz hale getirerek fiyatlarda yükseliş yaşanmasına destek olmuştu.

Ancak analistler fiyatların sürdürülebilir bir şekilde yükselmesi için talebin arttığına dair daha net işaretlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.