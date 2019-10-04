İsmailağa cemaatinden siyasetçilerin türbanlı eşlerine şok sözler

İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu, Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği Başkanı Abdülhalik Ustaosmanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Siyasilerin başörtülü eşlerini hedef alan Abdülhalik Ustaosmanoğlu, “Ülkemizde tesettüre en büyük darbeyi; siyasetçilerin tesettürlü eşleri vurdular” dedi.

Ustaosmanoğlu mesajının devamında, “Moderniteye kurban olan bu hanımefendiler, toplum önünde, ekranlarda boy göstererek muhafazakar kesime model oldular. Ve neticesinde tesettürsüz tesettür garabeti ortaya çıktı” şeklinde mesaj yazdı.

İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu’nun mesajı şöyle: