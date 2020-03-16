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  3. 16 Mart 2020 11:55

İsmailağa cemaatinin Abdullah hocası vefat etti!

İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun amcasının oğlu olan Abdullah Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti. Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 17 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

İsmailağa cemaatinin Abdullah hocası vefat etti!
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İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanı ve Mahmud Efendi'nin amcasının oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.

Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu, Taşoluk Yeşil Camii Kuran Kursları ve Of Tavşanlı Kuran Kursu'nun kurucusu, Ustaosmanoğlu, Pazartesi gecesi saat 02.30 sıralarında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesinde vefat etti.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 17 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

 

 

 

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