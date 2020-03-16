İsmailağa cemaatinin Abdullah hocası vefat etti!

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanı ve Mahmud Efendi'nin amcasının oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.
Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu, Taşoluk Yeşil Camii Kuran Kursları ve Of Tavşanlı Kuran Kursu'nun kurucusu, Ustaosmanoğlu, Pazartesi gecesi saat 02.30 sıralarında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesinde vefat etti.
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 17 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.
Haber3.com'a Google'da abone olun