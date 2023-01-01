İsmailağacılar yılbaşı gecesi sokağa indi

İsmailağa Cemaati, yılbaşı gecesi sokağa çıkarak yürüyüş yaptı. Grup adına açıklama yapan Hüseyin Çevik, ''Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu elhamdülillah. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Amin.'' ifadelerini kullandı.

Neredeyse her yılbaşında yaşanan tartışmalar bu yıl da devam etti. Yılbaşının kutlanmasına karşı olan gruplar, konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. O gruplardan biri de İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan grup oldu.

İsmailağa Cemaati'nin hatiplerinden Hüseyin Çevik ve beraberindeki topluluğun yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenledikleri yürüyüş, sosyal medyada gündem oldu.

"EY ŞANLI ORDU" MARŞI İLE PAYLAŞTILAR

Söz konusu görüntülerde kalabalık bir grupla beraber yürüdükleri görülen cemaat mensuplarının, görüntüleri mehter marşlarından olan "Ey şanlı ordu" ile paylaşmaları dikkat çekti.

"SESSİZ YÜRÜYÜŞÜMÜZ MÜSLÜMANLARIN SESİ OLDU"

Yürüyüş ile ilgili yapılan paylaşıma not olarak: "Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu elhamdülillah. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Amin." yazıldı.