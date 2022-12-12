İsmailağacılardan çocuk gelin açıklaması

Hiranur Vakfı'nın kurucusunun 6 yaşındaki çocuğunu evlendirerek istismar etmesiyle ilgili İsmailağa Cemaati'nden açıklama yapıldı.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Y.Z.G.’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’nin ortaya çıkması ve kamuoyunda oluşan büyük tepkinin ardından İsmailağa Cemaati'nden açıklama geldi.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı adına açıklama yapan Esat Gökdemir, şunları söyledi:

6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dini açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur. Bir cemiyete bağlılık iddiasında olan kimse veya kimselerin yanlışıyla o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir. Aksi takdirde yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız.

Bu itibarla, birtakım münferit iddiaları, camiamızla irtibatlındırmaya çalışanların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır. Bu husus, İsmailağa'ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin, bu camianın en temel esasları arasında yer alan, resmi nikah olmadan dini nikah yapılmaz düsturuna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirilemez.

Cemaatimizin böyle bir iddiayla ilişkilendirilmeye çalışılması art niyetli ve maksatlıdır. İddiaların ispatlanması durumunda tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz.”