  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili yeni gelişme: Görevden alındılar

Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili yeni gelişme: Görevden alındılar

Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili yeni gelişme: Görevden alındılar

Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen arızalara ilişkin Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu tarafından, AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü görevlerinden alındı.

Isparta’yı 1 ay ara ile etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için sahada 7/24 devam eden çalışmaları takip eden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu, üst düzey yönetimde değişikliğe gitti.

AEDAŞ’TA 3 GÖREVDEN ALMA
Elektrik arızıları ile ilgili, AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü görevlerinden alındı.

"GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
AEDAŞ Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Isparta’da 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi ve 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için var gücü ile çalışıldığına dikkat çekilerek, "Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta’da benzer sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz" denildi. 

Etiketler ısparta elektrik kesinti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin
Katarlı yayıncı kuruluştan TFF'ye ''küstahça'' rest
Bilim Kurulu üyesi ''maske kararı'' sonrası risk altındaki grubu açıkladı
Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Şartlar değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak
Akrep Nalan'ı kaybettik!
64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun neden durduğu ortaya çıktı
Otel odalarına kamera yerleştirip, görüntüleri internette sattı
AK Parti'den saç baş yolduran benzin ve mazot açıklaması
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'a veda! ''Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi''