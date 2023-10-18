İsrail vatandaşları Türkiye'yi terk ediyor

İsrail'e yönelik protestoların ardından, Türkiye'de bulunan bazı İsrail vatandaşları İstanbul'dan ayrılmaya başladı.

İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef almasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. İsrailli Arkia ve El Al Havayolları da İstanbul'dan Tel Aviv'e bugün için tarifesiz iki uçuş planladı. Arkia Havayolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

İSTANBUL'DAN TEL AVİV'E İKİ SEFER

İstanbul Havalimanı'na gelen İsrailli yolcular, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçerek uçağın kapısına geçti. Burada yapılan güvenlik kontrolünün ardından uçağa alınan yolcular, IZ1036 sefer sayılı uçuşla 19.55'de İstanbul'dan ayrıldı.

Öte yandan İstanbul'dan Tel Aviv'e ikinci seferi El Al Havayolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçak gerçekleştirecek. İkinci uçuş için yolcular bilet bagaj işlemlerini tamamlarken, uçak 00.30 sıralarında İstanbul'dan hareket edecek.

DHA