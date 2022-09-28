İstanbul Avcılar'da 1 günlük su kesintisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü, Avcılar’daki 10 mahalleden 8’ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı.
İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Haramidere’de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşklerve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.”
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