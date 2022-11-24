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İstanbul barajlarında kırmızı alarm

İstanbul barajlarında kırmızı alarm
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İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 35'in altına inerek, alarm vermeye başladı.

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçüldü. Bu oran son bir yılın en düşük doluluk oranı. Geçtiğimiz yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.19'du.

SON 10 YILIN 3. EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

İstanbul'un barajlarındaki yüzde 34.99 doluluk oranı son 10 yılın verilerine göre 3. en düşük seviyeye sahip. 2020 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 26.07 ölçülürken, 2016 yılında aynı tarihlerde yüzde 34.95 olarak kayıtlara geçmişti. Son 10 yılın Kasım aylarında ölçülen en yüksek doluluk oranı ise 2015 yılında yüzde 64.5 olarak ölçülmüştü.

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarının 868.68 milyon metre küp su tutma kapasitesi var. Barajlarda bugün itibariyle 303.98 milyon metre küp su bulunuyor.

 PAPUÇDERE BARAJINDA DOLULUK ORANI SADECE YÜZDE 3

İstanbul'un barajlarının en düşük doluluk oranı yüzde 3'le adeta kuruyan Papuçdere Barajı oldu. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 10.01 olarak ölçüldü. İstanbul'da bugün itibariyle en fazla doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 42.02 ile Büyükçekmece Baraj Gölü oldu.

 ALİBEYKÖY BARAJINDA BİRÇOK ALANDAN SULAR ÇEKİLDİ

Öte yandan doluluk oranının yüzde 18.78 olarak ölçüldüğü Alibeyköy Barajı'nda eskiden suyla dolu olan bir çok alan tamamen kurudu. Bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.

 İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk oranları;

Alibeyköy Baraj                    doluluk oranı         yüzde18.78
Büyükçekmece Barajı          doluluk oran          yüzde 42.20
Darlık                                    doluluk oranı         yüzde 35.62
Elmalı                                    doluluk oranı         yüzde 35.28
Istrancalar                             doluluk oranı         yüzde 27.33
Kazandere                             doluluk oranı         yüzde 10.02
Ömerli                                    doluluk oranı         yüzde 36.44
Papuçdere                             doluluk oranı         yüzde 3.00
Sazlıdere                               doluluk oranı         yüzde 41.37
Terkos                                    doluluk oranı         yüzde 40.05

Etiketler İstanbul İstanbul barajları barajlar su seviyesi
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