İstanbul Barosu'na yürüyen avukatlara polis müdahalesi

İstanbul Barosu yönetim kurulunun görevden alınmasının ardından İstiklal Caddesi’ndeki baroya yürüyüşe başlayan avukatlara polis müdahale etti.

İstanbul Başsavcılığı’nın açtığı davada, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

Kararın ardından Kaboğlu, bunun ‘önceden alınmış bir karar’ olduğunu belirterek “Ben baroya gidiyorum, görevimin başındayım” dedi.

Çağlayan’daki adliyeden baroya doğru yürümeye başlayan avukatlara polis müdahale etti.

Yürüyüşlerine bir süre sonra devam eden avukatlar ‘İstanbul Barosu biat etmez’ ve ‘Karanlıktan aydınlığa, İstanbul Barosu susmayacak’ gibi sloganlar attı.