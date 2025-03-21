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İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı

İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasında, İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı.

'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak' suçlamasıyla İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında açılan davanın bugün görülen ikinci duruşmasında karar çıktı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı.

Etiketler İstanbul Barosu İbrahim Kaboğlu
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