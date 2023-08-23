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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!
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İstanbul Boğazı Rumeli Feneri açıklarında Rusya'dan Çin'e giden petrol tankeri makine arızası yaptı. Boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Rusya'dan Çin'e giden petrol tankeri, İstanbul Boğazı Rumeli feneri açıklarında makine arızası yaptı. Bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi.

 Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada " Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244m boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

 

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