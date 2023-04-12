  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!
Güncelleme:

İstanbu Boğazı'nda Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde dümen arızası yaşayan PHONEIX DAWN isimli 193 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-6 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

AA

Etiketler yük gemisi kadıköy açıkları istanbul boğazı boğaz gemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havalar daha da soğuyacak! Meteoroloji'den yağış uyarısı
Müge Anlı şaştı kaldı! 1 milyon 310 bin TL'lik vurgun: ''Duş al rahatla'' dedi, paraları alıp kaçtı
Cennet Antakya'dan geriye bu kaldı...
Dört büyüklerin toplam borcu belli oldu
2 aylık bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı
Fatih Portakal ''seçilirse'' deyip, Milet İttifakı'nın Adalet Bakanı'nı açıkladı
Memleket Partili vekil adayının yeni dans görüntüleri ortaya çıktı!
Esra Bilgiç mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe'de Emre Mor için bomba iddia: Rekor bonservis...
Korkulan oldu! Ameliyatlar peş peşe erteleniyor!