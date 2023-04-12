İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!
İstanbu Boğazı'nda Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde dümen arızası yaşayan PHONEIX DAWN isimli 193 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-6 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
AA
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