İstanbul Büyükşehir'den üniversitelilere tek şartla 15 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği"nde 100 bin üniversite öğrencisine 15'er bin TL burs verileceği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan ekonomik kriz karşısında öğrencilere destek vermek için atılımlarına devam ediyor. Son olarak İBB, Genç Üniversiteli Desteği kapsamında her sene 100 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. Paylaşılan detaylara göre, açıköğretimde okuyanlar, yurt dışında öğrenim görenler ve lisans için 30, yüksek lisans ve doktora için 40 yaşından büyük olanların burs imkanından yararlanacak.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

KİMLER BAŞVURAMAZ ?

- Açık öğretimde okuyan öğrenciler

- Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

- Ücretli değişim programında bulunanlar

- Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

İŞTE İSTENİLEN BELGELER

- Sabıka kaydı almadığına dair belge,

- Öğrenci belgesi,

- Transkript belgesi,

- Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,

- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),

- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

- Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,

- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başlayacak. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılacak.

İBB'den yapılan açıklamada; "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır. Başvuru işlemleri belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacaktır. Bilgilerinize sunar, göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği adını kullanarak sizlere SMS veya WhatsApp üzerinden ulaşarak burs vaadiyle bazı zararlı linklere yönlendiren çeşitli platformlardan hesap açmanızı isteyenlere itibar etmeyiniz." denildi.