İstanbul Eyüpsultan'daki fabrikada yangın

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz hafta 20 saatlik mücadelenin ardından söndürülen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği fabrikada yeniden yangın çıktı.

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta, otomobiller için filtre ürüten iki katlı fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında haber alınamayan fabrika çalışanı Sedat Cesur'un 24 saat sonra cesedi bulundu.

Soğutma çalışmalarının sonlandığı fabrikada bugün saat 16.00 sıralarında yeniden yangın çıktı. Yangını, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.