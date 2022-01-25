İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan turistlerden protesto

İstanbul'u etkisi alan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda geceyi geçirmek zorunda kalan yüzlerce yolcuya uyumaları için karton dağıtıldı. Çok sayıda yabancı uyruklu yolcu ise ''Otele ihtiyacımız var'' diyerek yetkilileri protesto etti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kuvvetlenen kar yağışı nedeniyle araç trafiğinde olduğu kadar hava trafiğinde de büyük sıkıntılar yaşandı.

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Megakentte hava şartları ve pistlerdeki durumdan dolayı tüm uçuşlar durdurulurken, Türk Hava Yolları'ndan bugün yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 00.00'a kadar durdurulduğu ifade edildi.

GECEYİ HAVALİMANINDA GEÇİRECEKLERE KARTON DAĞITILDI

Hava muhalefeti nedeniyle geceyi İstanbul Havalimanı'nda geçiren yüzlerce vatandaşa yetkililer tarafından üzerinde yatmaları için karton dağıtıldığı ve sandviç verildiği sosyal medyada paylaşılan görüntülere de yansırken, bugün ise dikkat çeken bir başka gelişme yaşandı.

YOLCULARIN PROTESTOSU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dün geceden beri İstanbul Havalimanı'nda bekleyen çok sayıda yabancı yolcu, yetkilileri göreve çağırarak "We need hotel" (Otele ihtiyacımız var) protestosunda bulundu. Yolcuların protesto anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.