İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 4 kilo kokain çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda düzenlediği operasyonda parfüm, roll-on ve şampuan şişelerine konulan 4 kilo 707 gram kokain ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Son olarak İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyonu başlattı.

Narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri risk analizinde Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu mercek altına aldı.

Valizlerdeki yoğunluk dikkat çekti

Şüphelinin İstanbul Havalimanı’nı transit olarak kullanarak başka bir ülkeye geçiş yapacağını tespit eden ekipler, uçağın iniş yapmasının ardından fiziki takip başlattı.

Şüphelinin valizleri, x-ray taramasından geçirildi. Kontrollerde valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin üst ve eşya aramasını gerçekleştirdi.

Parfüm şişelerinden uyuşturucu çıktı

Brezilya uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin, valizlerinden birinin içerisindeki çeşitli markalardan parfüm, roll-on ve şampuan şişeleri, ekiplerin radarına takıldı.

Eşyalar kontrol edildiğinde içlerine likit ve toz halde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen maddeler yerleştirildiği anlaşıldı.

4 kilo kokain bulundu

Likit ve toz halindeki maddelerin kokain olduğu tespit edildi. Toplamda 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.