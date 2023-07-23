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İstanbul Pendik'te tekne yangını

İstanbul Pendik'te tekne yangını
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İstanbul Pendik'te sahildeki teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Pendik'de saat 13.00 sularında meydana gelen olayda bir marinada bir tekne henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alev topuna dönen tekne başka bir bot tarafından karaya çekildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha sonra açığa çekilerek hızlı bir şekilde söndürülen teknede soğutma çalışmaları sürüyor. Olayda yaralanan olmazken, tekne kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sahil kenarına girişi yasaklayarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

  "DİĞER TEKNELERE SIÇRAMASIN DİYE AÇIĞA ALINDI"

Olaya tanık olan Celal Yilmaz, "Marinada yanıyor tekne, botla aşağı aldılar, sürükleye sürükleye kıyıya getirdiler. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Diğer teknelere sıçramasın diye açığa aldılar" dedi. 

Olayı gören vatandaşlardan Halil İbrahim Özhan ise, "Marinada yanmaya başladı. Marina görevlileri küçük botlarla çekerek açığa aldılar. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Tekne boştu zaten" dedi.

Etiketler tekne yangın istanbul pendik
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