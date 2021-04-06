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İstanbul Sözleşmesi iptali Danıştay yolunda

CHP grubunun İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Danıştay'a başvuracağı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun CHP Kadın Kolları’nın ardından Türkiye’yi İstanbul Sözleşmesi’nden çıkaran Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için çarşamba günü Danıştay’a başvuracağı öğrenildi.

Türkiye, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 19 Mart'ta ayrılmıştı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

 

 

Etiketler istanbul sözleşmesi danıştay chp
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