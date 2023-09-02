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İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
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İstanbul Valiliği, son günlerde kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği, son günlerde kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliği'nin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı kaydedildi.

Kurum adıyla yapılan aramalara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde İstanbul Valiliğimizin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlanmaktadır. İstanbul Valiliğimizin, vatandaşlarımızı doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu değildir. Bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik emniyet güçlerimizle ve adli mercilerimizle birlikte verdiğimiz mücadele devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olması, bu tür durumları ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirmeleri gerekmektedir."

Etiketler istanbuk valilik uyarı
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