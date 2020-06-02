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  3. 02 Haziran 2020 07:54

İstanbul Valiliği'nden jet Grup Yorum yalanlaması

Grup Yorum’un 9 Ağustos Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yapmak istediği konser başvurusunun kabul edildiğine dair haberleri İstanbul Valiliği yalanladı.

İstanbul Valiliği'nden jet Grup Yorum yalanlaması
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İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan "Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos Pazar günü yapılacağı belirtilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği" iddialarını yalanladı.

Valilik, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, 9 Ağustos'ta Yenikapı Miting Alanı'nda konser düzenlenmesine izin verildiği iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir" ifadesi kullanıldı.
 
 
 

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