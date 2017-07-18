SON DAKİKA
İSTANBUL'DA SON 32 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ !
İstanbul'da son 32 yıldır böylesi görülmedi !
İstanbul'da son 32 yıldır böylesi görülmedi !
İstanbul'da sağanak yağış ulaşımı vurdu !
İstanbul'da sağanak yağış ulaşımı vurdu !
Dikkat ! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Dikkat ! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği'nden uyarı: Trafiğe çıkmayın !
İstanbul Valiliği'nden uyarı: Trafiğe çıkmayın !
İstanbul'da 6726 kez şimşek çaktı
İstanbul'da 6726 kez şimşek çaktı
Erdoğan'dan Katar krizi için flaş hamle ! 23 Temmuz'da...
Erdoğan'dan Katar krizi için flaş hamle ! 23 Temmuz'da...
İçişleri Bakanlığı'nda bir FETÖ operasyonu daha !
İçişleri Bakanlığı'nda bir FETÖ operasyonu daha !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Temmuz 2017 11:01

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Trafiğe çıkmayın !

İstanbul Valiliği, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını istedi.

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Trafiğe çıkmayın !
A+ A-

Haberin Foto Galerisi

İstanbul sular altında İstanbul sular altında

İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklamada, şiddetli yağışa karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur" dedi.

HAVALİMANI METROSU KISMİ OLARAK ÇALIŞIYOR
Atatürk Havalimanı-Yenikapı arasında çalışan metro, su baskını nedeniyle Bakırköy'e kadar sefer yapıyor.

TRAMVAYLAR ÇALIŞMIYOR
T1 Bağcılar-Kabataş, T3 Kadıköy-Moda tramvaylarında seferler yapılamıyor.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
İstanbul Boğazı görüş mesafesinin düşmesi ve kuvvetli yağmur nedeniyle deniz trafiğine kapatıldı.

Gemicilik acentesi GAC tarafından yayımlanan bültende dünyanın başlıca deniz yollarından olan boğazın 08:30'dan itibaren iki yönde de trafiğe kapatıldığı belirtildi.

HAVALİMANLARINDA RÖTARLAR VAR
Öte yandan Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle seferler rötarlı olarak gerçekleştiriliyor, bazı uçaklar ise diğer şehirlerdeki havalimanlarına yönlendiriliyor.

İHA

istanbul valiliği , yağış
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM