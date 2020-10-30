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  3. 30 Ekim 2020 15:35

İstanbul Valisi'nden deprem açıklaması

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

İstanbul Valisi'nden deprem açıklaması
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AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü.

İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD depremin merkez üssünün Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olduğunu duyurdu. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Depremin uzun sürdüğü belirtiliyor" dedi.

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