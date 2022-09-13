İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları, sohbet adı altında örgütsel toplantı yaptıkları, HTS analiz çalışmaları sonucu bir kısmının Bylock kullandığı ve kendilerine bağlı örgüt mensuplarıyla çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına ve örgütsel toplantı yaptıklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde 13 Eylül 2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.



Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.



Yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen polis, haklarında örgüt içerisinde “mahrem imam”, “askeri öğrenci” ve “ev abisi” olarak faaliyet yürüttüğüne dair deliller bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan 15 şüphelinin yakalanması için 9 Eylül’de İstanbul başta olmak üzere İzmir, Adana ve Isparta’da eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul’da bulunan 10 adres ile diğer illerde yapılan baskınlarda FETÖ şüphelisi 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyesi 2 şüphelinin yurtdışına firar ettiği tespit edildi.



Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan FETÖ/PDY mensubu 13 şahıstan 2’si “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Örgütle ilgili bildiklerini polise aktaran 2 şüphelinin, adli makamlardaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan geri kalan 11 zanlıdan 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, 5 FETÖ üyesi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Üç şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

İHA