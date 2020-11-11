''İstanbul Vuhan'ı geride bıraktı''

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu DA düzenlediği basın toplantısıyla “İstanbul için acil kapanma zamanın geldiği” vurguladı. Açıklamada, “En ağır bedeli Sağlık Bakanı’nın daha salgının başlangıcında ‘Türkiye’nin Wuhan’ı’ olarak tanımladığı, bugün ise Vuhan’ı geride bırakmış olan İstanbul ödüyor” dendi.

“Ambulanslar Covid-19 hastalarını taşımaya yetişemiyor, hastalar saatlerce sedyelerde bekletiliyor” denilen açıklamada, “Hastanelerde mevcut servisler yetmiyor, her gün yeni yeni Covid-19 servisleri açılıyor. Servise yatması gereken birçok hasta yeterli yatak olmadığı için acillerde tutuluyor. Yoğun bakımda yatması gereken birçok hasta acillerde ya da servislerde bekletilip yoğun bakım yataklarının ‘boşalması’ bekleniyor” ifadeleri de yer aldı.

ALTYAPI BU GİDİŞE DAYANMAZ

Salgınla mücadelenin hastanelerde değil, sahada kazanılabileceğinin altını çizilen basın açıklamasında, İstanbul’un sağlık altyapısının bu gidişe dayanabilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek “Başta şehre giriş-çıkış kısıtlaması, en az Covid-19’un kuluçka süresi olan 14 güne kadar toplumsal hareketliliğin azaltılması, sokağa çıkma kısıtlaması, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak/durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir” dendi.