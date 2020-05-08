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  3. 08 Mayıs 2020 17:35

İstanbul yine virüse meydan okudu: Sokağa akın ettiler!

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam etmesine rağmen, Güneşli ve güzel havayı gören İstanbul halkı sahillere akın etti.

İstanbul yine virüse meydan okudu: Sokağa akın ettiler!
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Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe Sahili'ne akın etti.

Bazı vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıp basketbol oynadı. Sahile gelenler arasında 20 yaş altındaki çocuklar ile 65 yaş ve üzerindeki kişiler de yer aldı.

Yenibosna'da kurulan semt pazarı hınca hınç doldu. Bazı vatandaşların salgın ile mücadelede uygulanması gereken sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazı vatandaşlar ile pazar esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü.

 

 
 

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sahil , koronavirüs , Mmaltepe
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