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İstanbul'da bazı tramvay hattı seferleri yapılamıyor

İstanbul'da bazı tramvay hattı seferleri yapılamıyor
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İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü bildirildi.

Etiketler Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı
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