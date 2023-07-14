İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da yarın yapılacak Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ, yarın yapılacak Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, yarın 12.00-13.00 saatlerinde yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nın uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Yarış nedeniyle bazı Şehir Hatları seferlerinin yapılamayacağı, bazı hatlarda da gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

İptal olan seferler şöyle sıralandı:

"Kadıköy-Karaköy-Eminönü,

Üsküdar-Karaköy-Eminönü,

Kadıköy-Beşiktaş, Eyüp-Üsküdar,

Üsküdar-Eyüp,

Anadolu Kavağı-Üsküdar,

Üsküdar-Anadolu Kavağı,

Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy,

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy,

Kadıköy-Kabataş,

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp,

Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy,

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp,

Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş,

Üsküdar-Aşiyan."