  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Güncelleme:

İstanbul'da yarın yapılacak Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ, yarın yapılacak Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, yarın 12.00-13.00 saatlerinde yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nın uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Yarış nedeniyle bazı Şehir Hatları seferlerinin yapılamayacağı, bazı hatlarda da gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

İptal olan seferler şöyle sıralandı:

"Kadıköy-Karaköy-Eminönü,

Üsküdar-Karaköy-Eminönü,

Kadıköy-Beşiktaş, Eyüp-Üsküdar,

Üsküdar-Eyüp,

Anadolu Kavağı-Üsküdar,

Üsküdar-Anadolu Kavağı,

Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy,

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy,

Kadıköy-Kabataş,

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp,

Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy,

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp,

Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş,

Üsküdar-Aşiyan."

Etiketler istanbul vapur seferleri şehir hatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte emekliye zamla birlikte Meclis'ten geçen düzenlemeler
TÜİK açıkladı: Konut satışlarında 2 yıl sonra bir ilk!
Icardi'nin karısı Wanda Nara hastaneye kaldırıldı
Çaya bir zam daha geldi
''Türkiye'de kriz yok'' diyen bu çocukların gözünün içine baksın!
İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor
Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi açıklandı
Serenay Sarıkaya yıllar sonra saçlarını kestirdi
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Balıkesir deprem, Marmara'yı tetikler mi ?
Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı Meclis'ten geçti