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İstanbul'da CHP binasına çirkin saldırı

İstanbul'da CHP binasına çirkin saldırı
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CHP'nin İstanbul Kartal İlçe Binası'na kırmızı boya ile İsrail = CHP yazısı yazıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını belirterek, "Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını bildirdi.

Özgür Çelik, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin Davasını Sizden Öğrenecek Değiliz! Kartal İlçe binamız, kime hizmet ettiği belli olmayan, bölgesel savaşları içeriye taşımak isteyen güdümlü vandalların saldırısına uğramıştır" ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti: "Ortadoğu’da yaşanan kanlı savaşların gerilimini ülkemize taşımayı amaçlayan bu sefil eylemi yapanların kimlerden güç aldığını biliyoruz. Bizim yerimiz hergün İsrail’in zülmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır."

"Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur" diyen Çelik, "Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek! Bugün 17:30’da Kartal ilçe Başkanlığımızın önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler chp israil saldırı ilçe binası chp kartal ilçe binası
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