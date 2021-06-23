İstanbul'da doktora özel güvenlik dayağı kamerada

İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan stajyer doktorun siparişini getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla darbetti.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bağcılar'da bir sitede yaşandı. Özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan H.A., nöbetten dönerek eve geldi ve internetten yemek siparişi verdi. Sitenin güvenlik görevlileri yemeği getiren kuryeden kimlik istedi ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye de bunun üzerine H.A.’yı telefonla arayarak güvenlik görevlilerinin kimliğini istediğini ve kendisinin vermek istemediğini söyledi. Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını ifade etti.

Stajyer doktor H.A.u, aşağıya inerek yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı. Sorasında H.A.’, güvenlik amiri ile telefonda görüşerek ona da kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Telefonda bir süre daha tartıştıktan sonra güvenlik amiri “Geliyoruz lan!” dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi ancak tartışma bir süre de aşağıda devam ettikten sonra 3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu’nu cop, tekme ve yumruklarla darbetti. H.A.’, darp raporu alarak sitenin güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.