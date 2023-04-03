İstanbul’da elektrikli skuterler için yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, elektrikli skuter kullanımıyla ilgili hız sınırı, park alanı ve eğitim şartı gibi konularda yeni eylem planını hayata geçirileceğini duyurdu.

Dünya metropollerinde bile artık sorun olmaya başlayan elektrikli skuter kullanımıyla ilgili İstanbul’da yeni bir eylem planına geçiliyor.

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü, 8 maddelik skuter eylem planı belirledi.

Park alanları oluşturulacak

İBB’den yapılan açıklamada, İstanbul'un farklı noktalarında 1.500 park alanı oluşturulacağı, ilçe belediyelerinin katkısıyla belirlenen park alanlarının kurulumuna skuter operatörlerinin de katkı vereceği, park alanlarının 6 ay içerisinde hazır hale getirileceği aktarıldı.

Gelişigüzel bırakanları ilgilendiren madde

Kullandıkları skuterleri gelişigüzel yerlere değil, bu park alanlarına bırakanlardan açılış ücreti alınmayacağı, bu kurala uyan kullanıcılara toplam ödeyecekleri ücretten yüzde 15'i bulan bir indirim yapılacağına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Hız sınırı saatte 12,5 kilometre olacak

Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda hız sınırı getirilecek. 'Hassas bölge' olarak tanımlanan yerlerde hız sınırı saatte 12,5 kilometre olarak sınırlandırılacak. İlgili tüm operatörler, e-skuter kullanım verilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile düzenli olarak paylaşacak. Kullanıcılara eğitim şartı getirilecek.



Toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek

Operatörler 2 ayda bir eğitim çalışması düzenlemekle yükümlü olacak. Halen İstanbul'da faaliyet gösteren 7 farklı operatörün mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek. Her yıl İBB ile operatörler arasında iletişim ve bilgilendirme kampanyaları yapılacak.



İlçelerde ayda bir komisyon toplanacak

İlçelerde elektrikli skuter komisyonları kurulacağı, ayda bir toplanacağı, ilçe belediyelerinin, operatörlerin ve İBB'nin eşgüdüm içerisinde hareket edeceği vurgulanan açıklamada, 2024 itibarıyla tek kişinin ilk 5 kullanımında hız sınırının saatte 12,5 kilometre olarak sınırlandırılacağı bildirildi.