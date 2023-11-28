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İstanbul'da Galatasaray maçı için metro seferlerine düzenleme

İstanbul'da Galatasaray maçı için metro seferlerine düzenleme
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İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek sefer yapılacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek sefer yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler metro sefer istanbul
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