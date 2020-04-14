İstanbul'da Hilton Oteli'nde koronavirüs ölümü !

İstanbul Hilton Oteli’nin Yiyecek İçecek Müdürü Hasan Sabuncu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

62 yaşındaki Sabuncu, bugün İstanbul'da toprağa verildi.

Sabuncu'nun vefat haberini, gazeteci İsmail Saymaz şu sözlerle duyurdu:

"İstanbul Hilton Oteli’nin Yiyecek İçecek Müdürü olan sevgili Hasan Sabuncu, dün koronavirüse yenik düştü. 62 yaşındaki Hasan abi bugün İstanbul’da toprağa verildi. Hasan abi sevecen, hoşsohbet, kibar ve yardımsever bir insandı. Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum."