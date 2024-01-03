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İstanbul'da ''huzur'' denetimi

İstanbul'da ''huzur'' denetimi
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İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli 'huzur uygulaması' gerçekleştirildi.

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı.

İstanbul genelinde bir çok noktada helikopter destekli ’huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Taksim’de yapılan denetimlerde, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı, araçlar didik didik arandı. Bagajlarda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpeği Kobe yardımıyla kontrol edildi. Uygulamanın il genelinde saat 22.00’ye kadar süreceği bildirildi.

Etiketler huzur denetim huzur denetimi
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