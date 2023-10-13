  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da huzur operasyonu: Araçlar didik didik arandı

İstanbul'da huzur operasyonu: Araçlar didik didik arandı

İstanbul'da huzur operasyonu: Araçlar didik didik arandı
Güncelleme:

İstanbul polisi kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde, durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolcuların da kimlik kontrolü yapıldı. Beyoğlu'nda yapılan denetime narkotik köpeği 'Kimy' de katıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel harekat, Önleyici Hizmetler, Deniz Liman Şube ve Trafik Ekipleri katıldı. Denetim yapılan noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Ekipler tarafından durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolcuların da kimlik kontrolü yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetim sırasında şüpheli görülen araçlar narkotik köpeği 'Kimy' tarafın arandı.

İstanbul'da huzur operasyonu: Araçlar didik didik arandı - Resim : 1

İstanbul'da huzur operasyonu: Araçlar didik didik arandı - Resim : 2

 

Etiketler istanbul emniyet huzur operasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da taksiciden kadın yolcuya ahlaksız teklif kamerada
Bakan Şimşek ağzındaki KKM baklasını çıkardı
Altın hızlı yükseldi, Dolar yeni rekorun eşiğinde
Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü
Türkiye'den Gazze'ye yardım
İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, yüzlerce yaralı
Erdoğan: ABD ile aramızda güvenlik sorunu var
İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu
Türkiye'nin enerji devi konkordato istedi
Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı