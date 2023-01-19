İstanbul'da İBB'ye 80 bin taksi şikayeti geldi

İstanbul'da 2022 yılı boyunca 80 bin 127 taksi şikayeti gelirken bunların 44 bin 129'unu yolcu seçme şikayetleri oluşturdu.

İstanbul denince akla gelen trafik sorununa son dönemde bir de taksi ve taksici sorunu eklendi.

Mega şehir İstanbul'da taksilerin sayısından hizmet kalitesine, ücretinden denetimine hemen her detayı tartışmanın ayrı konuları.

Son dönemde taksicilerin karıştığı çirkin olaylar, müşteri beğenmeme, müşteri dolandırma vb birçok olumsuz olay taksi ve taksiciye bakışı da olumsuz etkiledi.

Taksi esnafı ile müşteri arasında gerilim devam ederken konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesine şikayet yağdı.

2022'de 80 bin şikayet

18 bin 395 taksi 54 bin şoför bulunan İstanbul'da 2022 yılı boyunca vatandaşlardan İBB'ye taksiciler hakkında 80 bin 127 şikayet geldi.

44 bin yolcu seçme şikayeti

Müşteriden gelen şikayetlerde 44 bin 129 adetle yolcu seçme şikayeti başı çekerken, 7 bin 781 kaba davranış, 6 bin 948 fazla ücret isteme şikayetleri en çok gelenler arasına girdi.

Kural ihlali yapana 212 bin lira ceza

Bu şikayetler belediye tarafından incelenerek yaptırım uygulanadı. Bu kapsamda şikayetlerden yıla çıkılarak yapılan incelemelerde kural ihlali yapan taksicilere 212 bin 65 lira ceza kesildi.