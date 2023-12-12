İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışması dolayısıyla seferler bu akşam 23.00-06.00 saatlerinde Kabataş ile Güngören arasında gerçekleştirilecek.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında hat bakım çalışması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, seferlerin bu akşam saat 23.00 itibarıyla Kabataş ile Güngören istasyonları arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği aktarılan açıklamada, yarın sabah saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği duyuruldu.